Алёна Бронникова Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье достигло почти 13 тысяч Среди пострадавших 2418 детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае с начала сезона 12 948 чел. пострадали от укусов клещей. По данным краевого управления Роспотребнадзора, 2418 из них — дети. Количество зарегистрированных присасываний с прошлой недели увеличилось почти на 560 случаев.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители Пермского муниципального округа и ЗАТО Звёздный — 1,9 тыс. случаев, Добрянского городского округа — 766, Краснокамского — 716. После посещения индивидуальных садов люди обнаруживали на себе клещей в 6,6 тыс. случаях, 3,2 тыс. — после похода в лес, 2,7 тыс. — после посещения придомовой территории частного сектора.

Лабораторные исследования показали, что в 39% случаев клещи оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) или, как ещё его называют, болезнью Лайма, в 3,2% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и в 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

«С начала сезона в крае зарегистрировано 56 случаев заболевания ИКБ, из них один случай у ребёнка. Зарегистрировано 19 случаев заболевания КВЭ, из них один случай у ребёнка. Инфицирование произошло через укус клеща, в одном случае заболевание КВЭ произошло после употребления некипячёного козьего молока. Заболеваний МЭЧ и ГАЧ не зарегистрировано», - информирует ведомство.





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