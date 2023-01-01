В Перми на улице Уральской трамвай столкнулся с легковым автомобилем Движение электротранспорта остановлено Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА "Эх, дороги!"

В понедельник, 17 июля, в Перми на ул. Уральской произошло ДТП с участием трамвая 11 маршрута и легкового автомобиля «Ниссан Кашкай».

Как уточняет ВЕТТА. авария произошла около 11.00 на пересечении улиц Уральской и Розалии Землячки.

По предварительной информации, «Ниссан» не уступил дорогу трамваю. Движение электротранспорта на участке остановлено. Пострадавших нет.

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