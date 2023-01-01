Андрей Стрельцов «Амкар» начал чемпионат с победы в гостях С минимальным счётом был обыгран клуб из Челябинска Поделиться Твитнуть

Футболисты «Амкара» в матче первого тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» одержали победу над ФК «Челябинск». Единственный гол был забит на 61 минуте.

Мяч в ворота соперников со штрафного отправил Иван Матюшенко. Так же хорошо в этом поединке проявил себя голкипер-новичок пермского клуба Хазбулат Хамхоев.

Во втором туре ««Амкар-Пермь» так же проведёт игру на выезде. В Москве подопечные Ивана Черенчикова померятся силой с ФК «Чертаново».

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