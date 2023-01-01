Максим Артамонов В Перми мужчина попытался изнасиловать женщину и забрал у неё телефон Его задержали и заключили под стражу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении мужчины без определённого места жительства, который подозревается в покушении на изнасилование и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии следствия, в ночь на 13 июля на улице Гатчинской мужчина попытался изнасиловать незнакомую женщину, но она оказала активное сопротивление. Тогда подозреваемый ограбил женщину, похитив у неё мобильный телефон за 30 тыс. руб.

Мужчину задержали. Суд избрал ему мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

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