Максим Артамонов В Прикамье осудили похитителя алкоголя и шоколада Украденное мужчина продавал на улице Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Краснокамске 48-летнего мужчину осудили за серию краж из сетевых магазинов. Он похищал шоколад, алкоголь, предметы личной гигиены и продукты. Ущерб составил свыше 24 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что с ноября 2022 по февраль 2023 года осуждённый выходил через кассу, не оплачивая, а затем все украденные товары продавал на улице. Вырученные деньги за товары он тратил на свои нужды.

Мужчину задержали полицейские. Его обвинили по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ — Кража. На его счету было 10 эпизодов.

В итоге мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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