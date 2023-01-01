Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Евгений Кохно
Похороны состоятся 17 июля
Во время российский спецоперации на территории Украины убили жителя Кизела Евгения Кохно. Об этом сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин.
Чиновник не уточнил, где и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, но сообщил, что участник СВО награждён медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова. Кроме того, ему посмертно присвоен Орден Мужества.
Похороны Евгения Кохно состоятся в Кизеле 17 июля. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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