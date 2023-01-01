Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Евгений Кохно Похороны состоятся 17 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Родыгин

Во время российский спецоперации на территории Украины убили жителя Кизела Евгения Кохно. Об этом сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин.

Чиновник не уточнил, где и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, но сообщил, что участник СВО награждён медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова. Кроме того, ему посмертно присвоен Орден Мужества.

Похороны Евгения Кохно состоятся в Кизеле 17 июля. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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