Андрей Стрельцов На стадионе «Звезда» завершили замену газона Его стоимость была оценена в 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Амкар Пермь"

Как и планировалось, к 15 июля на стадионе «Звезда» завершены работы по замене покрытия футбольного поля. Полотно выбрано по согласованию с Российским футбольным союзом. Покрытие CCGrass Pride 60 произведено в Китае. Оно полностью соответствует всем требованиям для проведения матчей 2- и 1-й лиг, а также игр женской футбольной Суперлиги.

Стоимость нового искусственного газона — 27 млн руб. В последний раз покрытие меняли 10 лет назад.

Кроме того, в рамках модернизации спортивного объекта установлены системы безопасности: видеонаблюдение, автоматизированные рабочие места для охраны, пожарной безопасности.





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