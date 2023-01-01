Алёна Бронникова На следующей неделе в 80 домах Перми отключат воду Пермяков просят сделать запасы воды заранее Поделиться Твитнуть

В Перми для проведениях плановых и аварийно-восстановительных работ на следующей неделе будут отключены от водоснабжения 83 жилых дома. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Так, с 10:00 17 июля на сутки вода пропадёт в нескольких домах Индустриального и Дзержинского районов по адресам: пр-т Парковый, 66, ул. Каменского, 2, ул. Молодогвардейская, 33 и ул. Подводников, 29 и 33.

Во вторник, 18 июля, с 10:00 до 19:00 не будет воды в домах: ул. Каменского, 2а, ул. Подлесная, 43, 45, 47, 47а, пр-т Парковый, 54/1, 54/2, 58а, 64 и 66.

На следующий день с 10:00 до 19:00 воду отключат в домах по адресам: ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 57, 58, 58а, 64, 65, 1-я Запрудская, 35, 2-я Запрудская, 35, 37, 3-я Запрудская, 35, 4-я Запрудская, 24, 29, 31, Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 44 и в домах по ул. Лядовская, 85, 87, 89, 91, 93, 94а, 95, 97, 98, 98а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108в, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123.

В пятницу, 21 июля, жители Свердловского района останутся без воды на несколько часов — с 9:30 до 19:30. В список отключений вошли адреса: ул. Запорожская, 11, 11а, 13, 15, 17, 182 и ул. Холмогорская, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

«Новогор-Прикамье» просит отнестись с пониманием к плановым работам и запастись необходимым количеством воды заранее.





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