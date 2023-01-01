В Перми ищут девушку с татуировкой в форме креста и её двухлетнего сына Они пропали 11 июля Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Поисковый отряд ПрикамьеПоиск" на сайте "ВКонтакте"

Волонтёры Перми ищут девушку 1991 г.р. и её двухлетнего сына. Известно, что Анастасия Усольцева вышла с ребёнком из своего дома в Мотовилихинском районе 11 июля. Их местонахождение до сих пор не установлено.

Как сообщает ВЕТТА, близкие пропавших обратились в полицию и поисковый отряд «ПрикамьеПоиск». В соцсетях распространены ориентировки с фотографиями. Одежда, в которой они были, не указана. Из особых примет — у матери на правой руке есть татуировка в форме креста.

«Любую информацию, которая может помочь в поиске пропавших, необходимо сообщить в полицию или волонтёрам поискового отряда "ПрикамьеПоиск"», — сказано в сообщении.





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