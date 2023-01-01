Алёна Бронникова В Пермском крае выросли траты на рестораны, цветы и развлечения Потребительская активность увеличилась в мае-июне Поделиться Твитнуть

Владимир Пономарёв

В мае-июне 2023 года в Пермском крае зафиксирован рост потребительской активности за счёт увеличения трат жителей на питание в общественных местах, цветы и развлечения. По данным Банка России, тенденция наблюдается во всех макрорегионах.

Отмечается, что в начале июня в регионе посещаемость торговых центров оказалась выше на 9%, чем в прошлом году. Увеличению активности способствовало открытие новых отечественных и азиатских магазинов и возвращение некоторых международных брендов.

«Выросли траты пермяков на такие статьи расходов, как рестораны и фастфуд, цветы, кино, развлечения и туризм. Рост потребительской активности, среди прочего, обусловлен проведением мероприятий в честь празднования 300-летия Перми», - отмечают в пресс-службе Банка России.

Рост потребительских цен за два месяца в большинстве субъектов страны обусловлен ослаблением рубля. За это время заметно расширялось кредитование населения и организаций, в свою очередь увеличение госзаказа повлияло на рост экономической активности. Несмотря на снижение, ценовые ожидания российских компаний оставались на высоком уровне. В связи с этим пермские предприятия ожидали рост спроса и цен на свою продукцию в ближайшие месяцы.





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