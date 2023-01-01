Алёна Бронникова В Краснокамске приватизировали единственную аптеку с лицензией на оборот наркотических лекарств Прокуратура оспаривает законность приватизации муниципального учреждения Поделиться Твитнуть

В Краснокамске прокуратура решила оспорить в суде решение местной гордумы о приватизации единственной в округе муниципальной аптеки, расположенной на Комсомольском пр-те, 12. Согласно информации на сайте краевой прокуратуры, учреждение является единственным с лицензией на оборот наркотических лекарственных препаратов.

В план приватизации муниципального имущества депутаты включили аптеку ещё в 2022 году. В конце прошлого года индивидуальному предпринимателю было продано 100% доли в уставном капитале ООО «Центральная городская аптека».

«Законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования. Заместитель прокурора Пермского края обратился в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о признании недействительными решения представительного органа», — сообщает ведомство.

Прокуратура Краснокамска требует от нового владельца вернуть имущество в муниципальную собственность, а от комитета земельных и имущественных отношений — полученные за продажу деньги в сумме более 12 млн руб. Заявление принято судом. В качестве обеспечительной меры приостановлена процедура ликвидации юрлица.





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