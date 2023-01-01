Максим Артамонов В Пермском крае водитель грузовика повредил ЛЭП На месте проводятся восстановительные работы Поделиться Твитнуть

В пятницу, 14 июля, в 9:36 диспетчерская служба Центральных электрических сетей филиала «Росети Урал»-«Пермэнерго» зафиксировала отключение воздушно-кабельной линии электропередачи 110 кВ «Соболи—Данилиха», 1 цепь. Благодаря сработавшей автоматике потребители не почувствовали никаких неудобств. Об этом сообщили в пресс-службе «Пермэнерго».

Как выяснилось, инцидент произошёл из-за нарушения правил охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Водитель кран-борта, принадлежащего сторонней организации, повредил в охранной зоне нижний провод ЛЭП.

Сейчас там проводятся восстановительные работы. Пострадавших нет. По факту происшествия подано заявление в полицию. С собственника грузоподъёмной техники планируется взыскать ущерб, который был причинён электросетевой компании.

В «Пермэнерго» напомнили, что энергообъекты являются источником повышенной опасности. В охранных зонах ЛЭП запрещено складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, устраивать свалки, размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей; запускать воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов.

Линия электропередачи 110 кВ «Соболи—Данилиха» имеет важное стратегическое значение. Она обеспечивает электроснабжение нескольких объектов РЖД, а также социально-бытовых потребителей и части жилого фонда Свердловского района Перми (более 200 тыс. чел.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.