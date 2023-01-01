Максим Артамонов В Пермском крае подросток устроил смертельное ДТП на автомобиле ГАЗ Происшествие случилось в Верещагинском округе Поделиться Твитнуть

В Прикамье произошла смертельная авария в районе деревни Старый Посад Верещагинского городского округа. Об этом сообщили в отделе ГИБДД «Верещагинский» в соцсети «ВКонтакте».

По данным ведомства, ДТП случилось 13 июля в 01:00.

По полевой дороге со стороны села Вознесенское двигался автомобиль ГАЗ-69 без госномеров, которым управлял подросток 2007 года рождения. По предварительной информации, в какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени.

Один пассажир скончался на месте ДТП.

Сейчас по этому факту полиция проводит проверку.

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