В Перми осудят местного жителя за хранение оружия и патронов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Мотовилихинский райсуд Перми передано уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. На скамье подсудимых окажется 56-летний местный житель, хранивший около 5,5 тыс. патронов и несколько единиц огнестрельного оружия.

Как уточнили в пресс-службе краевого управления МВД, мужчина был задержан в феврале 2023 года. На допросах он пояснил, что запрещенные к свободному обороту предметы приобрёл несколько лет назад. Часть арсенала мужчина держал в своём автомобиле, другую под видом инструментов отдал знакомой. Та привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке, которая позднее узнала, что там есть оружие, но в полицию не обратилась.

В ходе обысков были изъяты три пригодных к стрельбе автомата, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения, патроны и пр.

Пенсионерку суд уже оштрафовал на 20 тыс. руб.

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