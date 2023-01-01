Максим Артамонов В Перми 16 июля изменится работа общественного транспорта Это связано с праздничными мероприятиями Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В воскресенье, 16 июля, после 22:00 будут организованы дополнительные рейсы автобусных маршрутов № 10, 14, 15, 20, 50, 51, 53, 60 и 68, а также трамвайных № 4 и 7. В этот день будет проходить фестиваль «Танцуй. Открывай» в рамках летнего фестиваля «Город встреч», сообщили в пресс-службе администрации Перми.

От остановки «Улица Попова» будут следовать маршруты № 10 до м/р Нагорный, № 14 до ул. Маяковского, № 50 до м/р Парковый. От остановки «Улица Попова» автобусный маршрут № 60 проследует в Кировский район.

По ул. Петропавловской автобусные маршруты отправятся от остановочного пункта, который находится в районе ул. Осинской. Автобус № 14 отправится в направлении м/р Юбилейный, № 50 — до м/р Крохалева, № 51 — до м/р Владимирский и № 68 — в направлении м/р Садовый.

Дополнительные рейсы будут отправляться по маршрутам по мере наполняемости автобусов. При этом автобусы заранее на парковочных местах будут ожидать окончания мероприятия для отправки.

В Кировский район дополнительные рейсы будут организованы на маршрутах № 15 и 20, а в направлении Орджоникидзевского района — на маршруте № 53. Также автобусные и трамвайные маршруты продолжат работу в рамках установленного расписания.

Кроме того, с 23:00 15 июля до 23:00 16 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов, на чётной стороне ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Куйбышева и на нечётной стороне участка ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова.

Также 16 июля с 00:30 до 01:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина — от ул. Газеты "Звезда" до ул. Сибирской.

Во время праздничных мероприятий 16 июля перекрытия движения транспорта по улицам Ленина и Петропавловская не планируется. Однако при большом скоплении людей могут быть введены временные ограничения движения, отметили в мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.