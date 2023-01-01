Максим Артамонов На выходные в Пермском крае синоптики обещают похолодание и дожди Температура воздуха опустится до +12 градусов Поделиться Твитнуть

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В выходные в Пермском крае ожидаются сильные дожди и похолодание, при этом на севере региона температура будет значительно выше, чем в других районах. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

По данным синоптиков, обильные дожди пройдут в регионе впервые за последние 3,5 месяца. При этом больше всего осадков прогнозируется на востоке Пермского края — в Горнозаводском районе (до 50 мм).

«В Перми может выпасть 10-15 мм (это будут первые такие существенные осадки за полтора месяца). А на юго-западе края, где засуха наиболее сильная (за 3,5 месяца выпало всего 15-20% от нормы осадков), дождей будет меньше всего — от 3 до 10 мм», — отметили специалисты.

Завтра, 15 июля, ночью и днём на большей части территории Прикамья ожидается температура около +12…+15 градусов. При этом на севере она будет до +22. Осадки прогнозируются, в основном, ливневого характера. На востоке края они могут быть сильными.

В воскресенье, 16 июля, температура практически не изменится и ночью составит +11…+15 градусов. А вот на севере днём потеплеет до +25. В южных районах и в Перми сохранится облачная погода с температурой воздуха +18…+20 градусов.

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