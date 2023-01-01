Пермское ООО «ВВ-Строй» включили в реестр недобросовестных поставщиков Подрядчик отказался ремонтировать психбольницу из-за клопов Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС включило ООО «ВВ-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв ремонта психиатрической больницы в краевом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе пояснили, что подрядчик отказался от ремонта помещений в ГБУЗ ПК «Пермская краевая психиатрическая больница» по двум причинам. Во-первых, из-за клопов, якобы обнаруженных в одной из палат больницы. Кроме того, его не устраивало, что помещения не освобождены от коек и пациентов.

Заказчик представил в УФАС акт об оказании дезинсекционных услуг на объекте до заключения контракта. Также он предлагал подрядчику ремонтировать помещения поочередно, ссылаясь на то, что одновременно освободить палаты действующего стационара невозможно.

В антимонопольном ведомстве посчитали несостоятельными доводы подрядчика, признали ООО «ВВ-Строй» нарушившим условия исполнения контракта и включили организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «ВВ-Строй» пыталось оспорить решение УФАС в Арбитражном и Семнадцатом арбитражном апелляционном судах Прикамья, но судебные инстанции признали решение УФАС законным.

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