На дороге Пермь—Екатеринбург у села Лобаново закроют движение по железнодорожному переезду Поделиться Твитнуть

В пятницу, 14 июля на трассе Пермь—Екатеринбург перед селом Лобаново будет закрыто движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде. Ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что все автобусы, кроме маршрута № 111, будут следовать в объезд села Лобаново. До деревни Нестюково будет укорочен автобусный маршрут № 377.

Пассажиров просят заранее планировать время и маршрут следования.





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