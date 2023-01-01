ФАС проверит в Перми формирование авиакомпаниями цен на билеты И применение сборов в аэропорту Поделиться Твитнуть

Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура РФ организовали внеплановые проверки российских авиакомпаний и аэропортов в 14 регионах. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также как устанавливаются тарифы за обслуживание самолётов в аэропортах.

Как уточнили в УФАС по Пермскому краю, проверочные мероприятия проводятся и в Прикамье.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба «примет меры антимонопольного реагирования».

Напомним, 13 июля 2023 года в СМИ появилось заявление совладельца и председателя Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» о росте цен на авиабилеты. В ФАС заявили, что подобные высказывания могут быть восприняты компаниями «как побуждение к действию по повышению цен» и выдали предостережение.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.