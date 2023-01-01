ФАС проверит в Перми формирование авиакомпаниями цен на билеты
И применение сборов в аэропорту
Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура РФ организовали внеплановые проверки российских авиакомпаний и аэропортов в 14 регионах. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также как устанавливаются тарифы за обслуживание самолётов в аэропортах.
Как уточнили в УФАС по Пермскому краю, проверочные мероприятия проводятся и в Прикамье.
В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба «примет меры антимонопольного реагирования».
Напомним, 13 июля 2023 года в СМИ появилось заявление совладельца и председателя Совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково» о росте цен на авиабилеты. В ФАС заявили, что подобные высказывания могут быть восприняты компаниями «как побуждение к действию по повышению цен» и выдали предостережение.
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