Максим Артамонов В Прикамье временно закроют движение транспорта у ж/д переезда рядом с Лобаново Автобусы пустят в объезд Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Сегодня с 10:00 до 18:00 на автодороге Пермь—Екатеринбург перед селом Лобаново будет закрыто движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Все автобусы, кроме маршрута № 111, поедут в объезд Лобаново. Автобусный маршрут № 111 будет заезжать через Козыбаево в прямом и обратном направлении. Автобусный маршрут № 377 укорочен до д. Нестюково.

В минтрансе просят пассажиров быть внимательнее и заранее спланировать время и маршрут следования.

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