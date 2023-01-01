Алёна Бронникова Парламент Прикамья рассмотрит инициативу о расширении полномочий бизнес-омбудсмена Законопроект рассмотрят на заседании в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, который расширит компетенции Уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Документ опубликован базе данных «Виртуальный кабинет депутата». Принятие законопроекта связано с изменением федерального законодательства.

«В случае принятия проекта закона Уполномоченный по правам предпринимателей в Прикамье сможет присутствовать при проведении проверок в отношении предпринимателей и посещать без специального разрешения предпринимателей, которые находятся под стражей», — сообщает пресс-служба парламента.

Инициативу рассмотрят на ближайшем пленарном заседании регионального Заксобрания в августе.









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