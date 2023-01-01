Алёна Бронникова Пермяки стали чаще жаловаться на проблемы, связанные с общественным транспортом В целом количество обращений в администрацию Перми снизилось на 0,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми проанализировала обращения жителей за второй квартал 2023 года. Согласно опубликованному на сайте документу, общее количество незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а самой популярной темой остался общественный транспорт.

Всего во втором квартале текущего года поступило 9126 обращений, что на 0,7% ниже, чем за соответствующий период 2022 года. Больше всего вопросов у людей стабильно возникает на тему хозяйственной деятельности — 5738 (63% от общего числа). По данным обзора, жалобы в этой сфере выросли по сравнению с прошлым годом на 25%. А именно, по проблематике, связанной с общественным транспортом и оплаты проезда — это и качество обслуживания в пассажирском транспорте, и внедрение единых транспортных карт и безналичной оплаты и содержание транспортной инфраструктуры, и т.д. (2077). В этой же теме объединены уборка территории и вывоз мусора (779 вопросов), благоустройство и озеленение (1076 вопросов).

Большое количество обращений (23% от общего числа) также поступило по жилищно-коммунальной сфере: 1153 вопроса о коммунальном хозяйстве и содержании общего имущества и 977 вопросов, объединённых темой «Жилище» об обеспечении жильём, переселении и приватизации. Интерес к теме снизился на 4% по сравнению со вторым кварталом 2022 года.

Количество обращений также снизилось и в других темах. По социальной сфере поступило 804 вопроса. Больше всего из них связаны с образовательным процессом в школах и поступлением в детские сады (487). Более чем в два раза снизилось число обращений по двум темам: государства и политики — с 628 до 281 вопроса, и обороны и безопасности — с 488 до 203.

По результатам рассмотрения большей части обращений (93,6% от общего числа) заявителям разъяснили порядок реализации их прав и свобод, в 6,3% жалобы были признаны обоснованными и удовлетворены и только в 0,1% случаев отказано в удовлетворении обращений на законных основаниях.

«По итогам работы ежемесячно проводился мониторинг рассмотрения обращений, организован текущий контроль за сроками рассмотрения и качеством подготовки ответов на обращения граждан и организаций, в том числе юридических лиц. Результат проведённой работы положительно влияет на повышение качества работы с обращениями граждан и удовлетворенность жителей работой администрации города Перми», — отмечают в ведомстве.





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