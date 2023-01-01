Максим Артамонов В мэрии Перми отчитались о расселении жителей из аварийных домов С начала этого года расселили более 2,4 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с начала 2023 года из аварийного жилья было расселено более 2,4 тыс. чел. — это площадь в 34,7 тыс. кв. м. За июнь в городе расселили 163 чел. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В городском управлении жилищных отношений пояснили, что на территории Перми действуют региональные и муниципальные адресные программы, в рамках которых расселяют граждан из аварийного жилья. После сноса аварийного жилья на их месте строятся новые дома и социальные объекты, утверждают чиновники.

Консультацию по поводу расселения из аварийного жилья можно получить в управлении жилищных отношений городской администрации (ул. Горького, 18). Приём ведётся ежедневно без обеда с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:00, либо по тел.: 207-50-06, 207-50-29 или 207-50-59.

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