В Перми будет закрыт краевой институт повышения квалификации Ликвидация должна пройти до конца 2023 года Поделиться Твитнуть

До конца 2023 года в Перми должны закрыть ГАУ «Институт повышения квалификации — РМЦПК». Такое решение принято в министерстве образования Прикамья, являющемся учредителем института. Руководителем ликвидационной комиссии ГАУ назначен Илья Бочаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации министерства, из-за выполняемых функций РМЦПК не может быть госучреждением, но коллектив может создать частное образовательное учреждение.

По данным издания, ряд руководителей промышленных предприятий Перми считают ликвидацию института нецелесообразной. Соответствующие письма они направили в адрес региональных властей. Наблюдательный совет РМЦПК занимает аналогичную позицию и предлагает реструктуризировать институт.

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