Максим Артамонов В Пермском крае продолжает дорожать бензин Непрерывный рост цен идёт с апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, в Прикамье фиксируется продолжающийся рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Так, с 4 по 10 июля средняя цена литра АИ-92 в регионе повысилась на 4 коп., АИ-95 — на 12 коп. За последнюю неделю подорожание топлива по стране зафиксировано в 75 субъектах. В среднем цена выросла на 19 коп.

Непрерывный плавный рост цен на самые востребованные марки бензина начался в апреле. За это время в Прикамье цена АИ-92 выросла на 1,63 руб. (+3,4%), АИ-95 на 1,85 руб. (+3,6%). В то же время дизельное топливо стало дешевле на 16 коп. за литр.

На начало июля Пермский край оставался в лидерах по средним ценам на автомобильное топливо среди регионов ПФО. В Прикамье дороже, чем в других субъектах РФ, бензин АИ-92 и дизтопливо. По ценам на АИ-95 и АИ-98 регион занимает второе место в Приволжье, уступая соответственно Кировской и Ульяновской областям.

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