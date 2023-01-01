В Перми бригадира дистанции пути осудят за растрату имущества РЖД
В Пермской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о растрате чужого имущества. На скамье подсудимых окажется 48-летний бригадир дистанции пути из краевого центра.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, мужчина, являясь материально ответственным лицом и достоверно зная о порядке реализации металлолома с базы ж/д станции Пермь Сортировочная, в феврале 2022 года растратил 22 отрезка рельсов, причинив тем самым материальный ущерб РЖД.
Максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ, составляет до 6 лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассмотрено в Дзержинском районном суде.
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