Максим Артамонов В Перми отреставрировано более 100 исторических объектов В работе находятся ещё 38 Поделиться Твитнуть

фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В рамках юбилейных событий, посвящённых 300-летию Перми, приведены в порядок более 100 исторических объектов. Причём речь идёт не только об объектах культурного наследия, но и предметах охраны достопримечательных мест. Об этом на заседании регионального правительства рассказала начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева.

По её словам, на территории Перми расположено чуть менее 400 объектов культурного наследия. На сегодняшний день удалось сохранить фрагменты градостроительной планировки и застройки конца XVII — начала века в разных районах города Перми в виде достопримечательных мест. Речь идёт о центральном планировочном районе, губернском центре и территории Егошихинского медеплавильного завода.

Так, на Комсомольском проспекте проведена масштабная работа по реставрации 14 объектов, в числе которых здание ГУ МВД по Пермскому краю, Дом Учёных, часовня Стефана Великопермского. На части объектах работы ещё продолжатся.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия также рассматривает возможность реставрации одного из корпусов Пермского педагогического университета — долгие годы там располагался факультет иностранных языков вуза. А сейчас отремонтирован флигель А и ограда с воротами, входящие в состав объекта культурного наследия — ансамбля Училище детей канцелярских служителей по ул. Сибирской. Планируется отремонтировать также и флигель Б.

В губернском центре, куда входят исторические улицы Сибирская, Ленина и Пермская, сосредоточено наибольшее количество объектов культурного наследия — порядка 90.

На территории бывшего Егошихинского медеплавильного завода, где расположены наиболее старые городские постройки. Обустроена площадь Трёх столетий и прилегающие к ней здания — Лабазы, железнодорожный вокзал, установлена стела «Город трудовой доблести», частично будет отремонтирован Речной вокзал.

На той же улице Сибирская привели в нормативное состояние Дом губернатора. В этом здании до революции 1917 года жили 17 губернаторов. Сделан фасад также и на здании Благородного собрания (ул. Сибирская, д. 20).

Сейчас в работе находится ещё 38 объектов культурного наследия. В их числе Дом Офицеров, Кирилло-Мефодьевское мужское училище (детский центр «Муравейник») и другие.

Планируется, что к сентябрю этого года на 21 объекте культурного наследия будет установлена табличка с QR-кодом, информирующий об исторических событиях, произошедших на месте установке. Также будет доступен аудоиогид.

Всего в Пермском крае находится более 3 тыс. объектов культурного наследия, из них свыше 1200 памятников краевого значения.

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