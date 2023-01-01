Мобильные агенты продали в транспорте Перми около 40 тысяч билетов Дептранс подвёл промежуточные итоги эксперимента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За всё время работы мобильных агентов в общественном транспорте Перми ими продано около 40 тыс. билетов. При этом с каждым месяцем продажи растут. Так, в мае сотрудники реализовали 837 билетов, в июне — 27 тыс., а за первые 10 дней июля мобильные агенты «обилетили» более 11 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве напомнили, что новых специалистов ввели, чтобы повысить уровень оплаты проезда пассажиров в трамваях и автобусах. После отказа от кондукторов, он резко снизился. Мобильные агенты сочетают в себе функции контролёров и кондукторов: проверяют билеты у пассажиров и помогают оплачивать проезд тем, кто пока этого не сделал. Мобильные агенты сосредоточены на обслуживании тех направлений, где фиксируется наибольшее количество безбилетников.

Тестирование планируется завершить осенью этого года. После в гортрансе проанализируют итоги эксперимнта и поймут, есть ли смысл его расширять.

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