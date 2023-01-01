Максим Артамонов Пермский край накрыл дым от лесных пожаров в Башкирии и Свердловской области Ощущается запах гари Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Утром 12 июля жители Перми стали писать в соцсетях о запахе гари в воздухе. По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, причина — в действующих лесных пожарах на территории Свердловской области и Республик Башкортостан.

В Пермском крае угрозы распространения лесных пожаров сейчас нет. Со вчерашнего дня огнеборцы Перми ликвидируют последствия ландшафтного пожара на общей площади 2 Га в Камской долине.

По данным Пермского ЦГМС, 12 июля на территории Прикамья сохраняются метеоусловия благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере, что в настоящий момент при юго-восточном ветре способствует образованию запаха гари в воздухе.

В пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора сообщили, что в связи с запахом гари в Перми проводится мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае отберут пробы воздуха и исследуют на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.

В ведомстве напомнили о правилах профилактики:

— ограничить время пребывания на открытом воздухе;

— использовать средства защиты органов дыхания;

— держать окна в помещении закрытыми, использовать кондиционеры;

— проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

— увеличить потребление воды;

— ограничить физическую активность;

— если возникли симптомы острого заболевания или недомогания, нужно обратиться к врачу.

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