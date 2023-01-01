Максим Артамонов
Пермский край накрыл дым от лесных пожаров в Башкирии и Свердловской области
Ощущается запах гари
Утром 12 июля жители Перми стали писать в соцсетях о запахе гари в воздухе. По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, причина — в действующих лесных пожарах на территории Свердловской области и Республик Башкортостан.
В Пермском крае угрозы распространения лесных пожаров сейчас нет. Со вчерашнего дня огнеборцы Перми ликвидируют последствия ландшафтного пожара на общей площади 2 Га в Камской долине.
По данным Пермского ЦГМС, 12 июля на территории Прикамья сохраняются метеоусловия благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере, что в настоящий момент при юго-восточном ветре способствует образованию запаха гари в воздухе.
В пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора сообщили, что в связи с запахом гари в Перми проводится мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае отберут пробы воздуха и исследуют на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.
В ведомстве напомнили о правилах профилактики:
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