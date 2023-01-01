На эспланаде в Перми приступили к восстановлению детских батутов Подрядчик планирует заменить пружины на более прочные Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми подрядчик начал выполнение ремонта батутов на эспланаде (квартал возле здания Законодательного собрания). Рабочие заменят пружины и восстановить верхнее покрытие аттракциона. Срок исполнения — до конца недели.

Как пишет ВЕТТА, в горадминистрации отмечают, что это уже третий ремонт батутов в этом году. К частым поломкам, считают в мэрии, приводит их использование не по назначению: батуты рассчитаны на вес ребенка, а не взрослого человека. На этот раз в батуты вставят более прочные пружины, а рядом с площадкой уже установили таблички с информацией о весовом ограничении и правилах безопасности.

Губернатор Пермского края поручил контролировать процесс восстановления батутов врио главы Перми Ольге Андриановой.

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