В Перми 11 июля стало самым жарким днём за всю историю метеонаблюдений Прежний максимум был зафиксирован в 1936 году Поделиться Твитнуть

Во вторник, 11 июля, на метеостанции Пермь впервые была зафиксирована температура воздуха +37,5 градусов. Это стало новым температурным максимумом за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Прежний рекорд держался с 1936 года. Тогда в Перми воздух прогрелся до +37,2 градуса. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Отметим, что указанная температура была зафиксирована накануне в районе Архирейки в Мотовилихе. В других районах краевого центра было ещё жарче. Так, по данным дневного радиозондирования атмосферы (зонд запускался в районе Бахаревки), температура воздуха у земли составила +38,2 градуса, а в районе госуниверситета воздух прогрелся до +39.2 градуса. Однако официально будет зафиксирован температурный максимум на метеостанции Пермь.

В Пермском крае 11 июля был повторен, но не перекрыт исторический максимум температуры воздуха, установленный 21 августа 2021 года в Чайковском. На этот раз аналогичная температура +38.1 фиксировалась в Чернушке, в Осе и Чайковском. В Ножовке воздух прогрелся до +37.7, а в Кунгуре -до +37.9. Это всё новые рекорды станций, кроме Чайковского.

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