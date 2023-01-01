Алёна Бронникова Пермский вуз откроет в Южной Африке образовательный русскоязычный центр Ректор ПГГПУ подписал меморандум о взаимопонимании с Университетом Ботсваны Поделиться Твитнуть

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Делегация Пермского педуниверситета, находящаяся в Республике Ботсвана (Южная Африка) , 10 июля встретилась с представителями университетов Ботсваны и Ботто. Стороны обсудили основные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба ПГГПУ.

Команда из России представила образовательные программы и логистику создания Центра открытого образования на русском языке и проект Международного межвузовского студенческого кампуса «Будущее Пармы». Во время переговоров участники рассмотрели возможность обучения иностранных студентов за счёт средств бюджета РФ в пределах установленной федеральным правительством квоты. Университет Ботсваны презентовал гостям детский сад и тренинговый центр для начального образования.

Итогом встречи стало подписание ректором Пермского педуниверситета Константином Егоровым и представителем Университета Ботсваны меморандума о взаимопонимании и создание дорожной карты сотрудничества. Гости ознакомились с помещением, где будет располагаться Центр открытого образования на русском языке, который планирует начать свою работу в начале сентября 2023 года.





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