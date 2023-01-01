Число выявленных на таможне в аэропорту Перми правонарушений выросло в 2,5 раза Три раза пассажиры были задержаны при попытке провезти оружие Поделиться Твитнуть

Таможенный пост международного аэропорта Пермь, подведя итоги первого полугодия 2023 года, отчитался о значительном росте числа возбуждённых дел об административных правонарушениях. За шесть месяцев года их было зарегистрировано 155. За аналогичный период 2022-го − 60.

Так, в результате таможенного контроля было выявлено 104 факта перемещения товаров, попадающих под действующие запреты и ограничения (в частности, продукты питания, попадающие под ветеринарный контроль); 16 фактов превышения норм ввоза табачных изделий; 12 фактов ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования; 11 фактов превышения норм ввоза алкогольной продукции; 7 фактов незаконного перемещения наличных денежных средств.

Три раза пассажиры были задержаны при попытке провести оружие и однажды - из-за незаконного перемещения сильнодействующего вещества.

Рост числа правонарушений сотрудники таможни объясняют значительным увеличением пассажиропотока в пермском аэропорту. Так, за первое полугодие 2023 года в сравнении с АППГ пассажиропоток увеличился на 38% и составил 68,5 тыс. чел. Количество пассажирских международных авиарейсов достигло 394, что на 30% больше, чем за 6 месяцев 2022 года.

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