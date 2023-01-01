Максим Артамонов В Перми за езду в пьяном виде осудили священника Ему дали условный срок и отобрали автомобиль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении настоятеля церкви за управление автомобилем в состоянии опьянения. Пермяка осудили на два года условно и конфисковали автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина ранее неоднократно совершал административные правонарушения, связанные с дорожным движением. Однако в марте 2023 года сел за руль пьяным. Его остановили сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Он отказался.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Также по приговору автомобиль священника был конфискован и обращён в собственность РФ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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