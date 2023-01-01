Максим Артамонов Проректором по науке в ПГНИУ стал Владимир Ирха Ранее он работал в Московском государственном университете технологий и управления Поделиться Твитнуть

И.о. ректора ПГНИУ Игорь Германов представил нового проректора по научной работе и инновациям — им стал Владимир Ирху. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского университета.

До своего перехода в ПГНИУ Владимир Ирху занимал должность проректора по научной работе в Московском государственном университете технологий и управления.

На посту проректора по научной работе и инновациям Владимир Ирха сменил Сергея Пьянкова, который станет научным руководителем межвузовского учебно-научного направления «Пространство Пармы» студенческого Кампуса мирового уровня «Будущее Пармы».

Владимир Ирха родился в 1985 году. В 2007 году он с отличием окончил Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) по специальности «микроэлектроника и твердотельная электроника» на кафедре общей и прикладной физики. В дальнейшем учился в очной аспирантуре ЮРГТУ, а в 2015 с отличием закончил магистратуру.

Имеет учёную степень кандидата физико-математических наук, является автором более 80 научных работ, из них 36 входят в международные базы цитирования. Является сертифицированным специалистом Zeiss в области сканирующей электронной микроскопии.

Владимир Ирха имеет опыт международного научного сотрудничества и реализации крупных научных проектов при поддержке Минобрнауки России и других научных фондов.

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