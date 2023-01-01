Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми на эспланаде выступит балет Большого театра В рамках фестиваля «Танцуй. Открывай» в Пермь приезжают Светлана Захарова и другие звёзды балета Поделиться Твитнуть

Светлана Захарова / фото: bangkokbook.ru

В Перми начинается следующее событие фестиваля-«зонтика» «Город встреч», посвящённого 300-летию Перми, — танцевальный фестиваль «Танцуй. Открывай» (0+).

Особенность события — то, что в программе абсолютно все виды и направления танцев — от хип-хопа до бальных и профессионального балета.

Наталья Галкина, заместитель главы регионального оргкомитета «Пермь-300»:

— Это уникальная площадка, на которой любой желающий сможет освоить азы различных танцевальных направлений и стать частью танцующего города. Каждый житель Перми сможет побывать на мастер-классах опытных танцовщиков и известных хореографов и вместе с ними принять участие в масштабных open-air.

Фестиваль пройдёт на городской эспланаде по уикендам: 15-16, 22-23 и 29-30 июля.

В день открытия 15 июля в 14:00 начнётся программа крупнейшей пермской танцевальной студии Freack Dance Studio. Сразу после неё стартуют мастер-классы призёра мировых чемпионатов Валерии Кан по джаз-фанку и хип-хопу. На мастер-классы приглашаются пермские танцоры в возрасте до 16 лет. До 20:00 будут продолжаться выступления пермских танцевальных коллективов, в частности, детского театра балета Fouetté.

В 20:00 на сцену выйдут звёзды Большого театра. Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова исполнит балет Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса под аккомпанемент живого оркестра.

Дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета «Колокола» исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представят дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго». Адажио из балета «Спартак» и па-де-де из балета «Дон Кихот» пермяки увидят в исполнении прима-балерины Елизаветы Кокоревой и первого солиста Алексея Путинцева.

22 июля на фестивале «Танцуй. Открывай» — День ретро. Артисты школы танцев Dance Life и другие исполнители создадут в центре города атмосферу кинофильмов 1930-х годов: несколько часов зажигательных танцев в стиле джайв, танго, линди-хоп. Самым эффектным и атмосферным событием дня станет «Милонга OpenAir» с привлечением пермских клубов танго и всех желающих. Дресс-код — ретро.

В этот же день на фестивале состоится выступление группы «Рондо».

23 июля — день социальных танцев. Преподаватели и студенты школы танцев Dance Life приглашают всех желающих на сальсу и бачату. В этот день любой пришедший на эспланаду может стать участником большого open-air под живую музыку пермских музыкантов.

29 и 30 июля состоятся танцевальные баттлы со звёздами (16+). Жюри конкурса будет оценивать музыкальность, технику исполнения, оригинальность, артистичность номера.

Трое победителей турнира получат денежные призы.

На закрытии фестиваля планируется выступление хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Егора Соколова, легендарной российской танцевальной команды ОВС Crew и пермской команды DS Crew, победителя второго сезона «Новые танцы на ТНТ». Фронтмен и хореограф коллектива — Дмитрий Ваганов, топовый российский хореограф с опытом в танцах более 19 лет, создатель уникального стиля — DS Crew Style. Постановка команды «На расслабоне» стала настоящих хитом и в считанные дни набрала миллионы просмотров в интернете.

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