Максим Артамонов В начале недели в Прикамье ожидается сильная жара Температура воздуха местами прогреется до +38 градусов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае синоптики прогнозируют экстремально жаркую погоду в ближайшие дни. Так, с 10 по 12 июля в отдельных территориях нашего региона днём столбик термометра поднимется до +36…+38 градусов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вместе с жарой в Прикамье придут сильные дожди и грозы — они прогнозируются в течение 10 и 11 июля в отдельных районах Прикамья. Кроме этого, возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 м/сек.

Понижение температуры начнётся с 12 июля. Это связано с прохождением через территорию Пермского края холодного фронта, отмечают в пермском ГИС-центре.

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