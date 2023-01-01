Андрей Стрельцов Пермяк Михаил Жужгов — в призёрах четвёртого этапа чемпионата страны по автокроссу Он стал третьим в Новокузнецке Поделиться Твитнуть

Михаил Жужгов

Министерство спорта Пермского края

Чемпионат России по автокроссу набрал ход. В Новокузнецке состоялся четвёртый этап соревнований из девяти. Представитель Пермского края Михаил Жужгов на стартах стал третьим по итогам заездов. Ранее он занимал второе место в Воронеже и был первым на гонках в Грозном.

В прошлом сезоне пермский гонщик стал чемпионом стране в автокроссе.

Михаилу Жужгову 19 лет. Он выступает на автомобиле, предоставленном ему министерством спорта Пермского края в рамках программы развития материально-технической базы спортивных федераций.

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