Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «ПроЯвись!» проявит неожиданные творческие силы Перми Стали известны новые события, которые пройдут в рамках «Города встреч» Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Пермь-300

Заместитель главы регионального оргкомитета «Пермь — 300» Наталья Галкина рассказала «Новому компаньону» о событиях, которые произойдут в рамках фестиваля «Город встреч» в июле и августе.

Фестиваль «ПроЯвись» будет проходить на городской эспланаде по пятницам начиная с 14 июля. Всего состоится четыре тура, финал запланирован на 4 августа. В рамках фестиваля себя смогут проявить жители Перми и Пермского края, чувствующие в себе нереализованный творческий потенциал. Это могут быть таланты в любой сфере — не только певцы, акробаты, стендаперы или музыканты-инструменталисты, но и, например, лекторы. Профессионалы или любители — безразлично.

Наталья Галкина назвала несколько имён участников, которые, с её точки зрения, заслуживают внимания.

На фестивале выступят музыкальные группы «Балакирь», играющая сказочный неофолк под три балалайки и электронику — песни-сказки и загадочные истории про феномены сегодняшнего дня; Сarred Essence — громкий и интеллигентный альтернативный рок, объединяющий обширные области поджанров музыки (как сказано в презентации фестиваля, мелодичность вокала и динамика аранжировок, смешанные с искренней поэзией о людях, с первого шага говорят об уникальности Scarred Essence как новой вехи в рок-музыке, которая стремится в чарты, но и без них она останется самодостаточной); «Калач Сусанина» — начинающая кавер-группа; пермская рок-группа «Универмаг», музыкальный проект 28Я и другие.

В программе фестиваля — целая подборка авторских песен о Перми: «Пермь Великая», автор музыки и исполнитель — Айкуи Агаджанян, текст Николая Тутынина; «О Перми с любовью и душой» — Александра Сысоева; «Пермское время» — автор Виктор Дедов, исполняет Олег Сильченков группа «ВыМыСлы», и другие.

По словам Натальи Галкиной, события с участием пермских творческих кадров — самые важные на фестивале. Уже сейчас команда «Пермь — 300» присматривается к исполнителям, чтобы пригласить их участвовать в других федеральных проектах.

Полностью программу событий июля и августа на фестивале «Город встреч» с комментариями Натальи Галкиной можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 18 июля.

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