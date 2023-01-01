До 10 июля в Пермском крае ожидается чрезвычайная пожарная опасность Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 9 по 10 июля на территории Пермского края ожидается чрезвычайная пожарная опасность, об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве призвали жителей быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану с мобильного телефона по номеру «101» , со стационарного телефона — по номеру «01», указать адрес или место возникновения пожара, а также свою фамилию. Пока едут пожарные, нужно принять меры по эвакуации людей, или (если угрозы жизни и здоровью нет) меры по тушению пожара в начальной стадии.

Природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики.

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