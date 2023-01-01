В Чердыни достроили новый корпус больницы Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Чердыни Пермского края завершено строительства нового лечебного корпуса городской больницы. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По его словам, в лечебном учреждении будет организован полный цикл оказания медицинской: откроется поликлиника, терапевтическое, педиатрическое и гинекологическое отделения.

«Министерствам строительства и здравоохранения поручил максимально ускорить процесс открытия и обеспечить больницу специалистами», — сообщил Махонин.

Он также рассказал, как власти планируют привлекать для работы в больнице врачей. При поддержке «Соликамскбумпрома» в городе построен кирпичный дом, в котором медикам обещано жильё. «Уже заселилась семья докторов из Ханты-Мансийска — стоматолог и врач УЗИ. Два дома — в процессе строительства, еще два — в планах», — добавил губернатор.

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