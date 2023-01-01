Ревнивого пермяка приговорили к 12 годам заключения Поделиться Твитнуть

В Перми суд вынес обвинительный приговор местному жителю 1987 г.р. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 27 февраля этого года в квартире дома по ул. Кировоградской виновный во время конфликта на почве ревности нанёс мужчине, 1965 г.р., удары руками по голове, от которых потерпевший повалился на пол. После этого виновный начал избивать упавшего ногами по голове и телу. Потерпевшего отвезли в больницу, но от полученных травм он скончался.

Приговором суда пермяка приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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