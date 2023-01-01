МЧС предупредило жителей Прикамья о сильных грозах и ветре 9 июля Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, 9 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах пройдут сильные дожди, грозы, при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Сильный ветер, предупреждают спасатели, может стать причиной падения деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Жителям рекомендовано не находиться в их вблизи и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В пресс-службе ведомства также обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений, а во время грозы покинуть транспортное средство и укрыться в помещении. Ни в коем случае нельзя прятаться под высокими деревьями.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.