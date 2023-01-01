В Демидково проходит семейный музыкальный фестиваль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В санаторий "Демидково" 8 июля приехали преподаватели и ученики музыкальной школы для взрослых «Виртуозы» и привезли концертные программы и мастер-классы по вокалу и игре на музыкальных инструментах. Например, проходят демонстрации игры на гитаре, фортепиано, флейте, барабанах и других инструментах.

«Мы дарим этот творческий подарок всем, для кого любовь и верность — не пустые слова, — говорит генеральный директор санатория «Демидково» Кирилл Толстой. — Уже пятый год подряд 8 июля территория Демидково заполняется музыкой, приятным общением. В мастер-классы вместе со взрослыми с удовольствием включаются дети. Нам очень приятно видеть заинтересованность и горящие глаза».

«О любви лучше петь или слагать стихи, ведь это самое прекрасное чувство, — поддерживает амбассадор счастья Пермского края, руководитель проектов «Счастливые субботы» и «Практики здоровой и счастливой жизни» Ирина Климова. — Этим прекрасным музыкальным фестивалем мы хотим сказать о том, как важно любить себя и людей, которые рядом! Любовь — это залог счастливой жизни!»

Семейный музыкальный фестиваль в Демидково продлится до позднего вечера, его главным аккордом станет выступление на пляже коллектива The Archie blues band с программой «Акустический блюз и рок-н-рол».

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