В Прикамье семейная ипотека почти вдвое популярнее ипотеки с господдержкой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Общий объём продаж ипотеки в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи жилищных кредитов в России. Совокупно все банки предоставили за этот месяц населению кредиты на приобретение жилья примерно на 600 млрд руб. Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 годов. Рост спроса на ипотеку отмечен и в Пермском крае.

Например, с января по июнь банк ВТБ в регионе провёл более 1800 ипотечных сделок на общую сумму 6,4 млрд руб. Это на 20% превышает объёмы продаж за первые шесть месяцев прошлого года. Средний чек сделки таким образом составляет 3,4 млн руб., по сравнению с первой половиной прошлого года он вырос на 22%.

На соглашения по ключевым госпрограммам — ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке — приходится примерно 40% выдач. За полгода ВТБ совокупно предоставил в Прикамье льготные жилищные кредиты на сумму около 2,7 млрд руб.: 1,7 млрд руб. по семейной ипотеке, чуть менее 1 млрд — по льготной ипотеке на новостройки.

«Ранее основной спрос заемщиков по госпрограммам приходился на «льготную ипотеку для всех», сейчас он явно перераспределился в сторону семейной программы. Основная причина — в смягчении её условий, которое было произведено в начале года: напомню, теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Тренд на рост интереса к обновлённой семейной ипотеке заметен по всей стране, но в Прикамье он проявляется особенно ярко: в первом полугодии у нас объёмы продаж льготных кредитов для семей превысили показатели ипотеки на новостройки почти вдвое», — комментирует управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Все банки России за первое полугодие выдали в ипотеку 3 трлн руб., это на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. ВТБ в июне в целом провёл около 22 тыс. ипотечных сделок на 108 млрд руб. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов. Объём продаж в первом полугодии составил 550 млрд руб., примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.

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