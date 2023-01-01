Максим Артамонов В Индустриальном районе могут построить футбольный манеж, бульвар, парк и два сквера Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района

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В Индустриальном районе Перми планируется построить футбольный манеж площадью 4 тыс. кв. м, зелёный бульвар и два сквера — «Гознак» и «Геологов-Глинки». Кроме того, ещё один проект, который вошёл в число приоритетных, — новый парк «Патриот» с интерактивными площадками для детей и станцией канатной дороги на ул. Свиязева. Масштабные инфраструктурные проекты обсудили депутаты гордумы и чиновники администрации Индустриального района во время рабочего совещания.

Как сообщили в пресс-службе думы, строительство новых объектов планируется реализовать в рамках Стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года. Изменения в документ были приняты на майской пленарке ПГД.

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