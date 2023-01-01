Максим Артамонов В первом квартале этого года пермяки совершили почти 290 млн операций с помощью банковских карт Это на 11% больше, чем за АППГ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края с начала года провели по банковским картам 289 млн операций, оплатив товары и услуги на сумму 186 млрд рублей. Эти показатели на 11% больше, чем за соответствующий период 2022 года по количеству и на 8% по сумме, сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского Банка России.

В подавляющем большинстве случаев банковские карты использовались для покупок и переводов (98%), а для снятия наличных всего 2%.

Возросшее количество безналичных платежей связано с развития инфраструктуры по обслуживанию банковских карт. Например, по состоянию на начало апреля в Прикамье работали 78,8 тыс. электронных терминалов и банкоматов (на 0,8% больше, чем годом ранее).

По словам управляющего отделением Банка России по Пермскому краю Алексея Моночкова, для жителей небольших и отдалённых населённых пунктов используется новый формат банковского обслуживания - услуга «Наличные на кассе». Ей можно воспользоваться во всех 43 муниципалитетах Прикамья. Наличные при покупке товаров или услуг можно снять на кассе в более чем 700 магазинах и на АЗС региона

Как отмечают в отделении банка, по сравнению с 2022 годом количество торгово-сервисных точек, где можно воспользоваться услугой «Наличные на кассе», выросло на 23%.

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