Максим Артамонов В Пермском крае с начала сезона клещи покусали свыше 12 тысяч человек Среди пострадавших 2250 детей Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало статистику по обращениям пермяков в связи с укусами клещей. С начала сезона в медицинские организации Прикамья обратилось 12 389 пострадавших, в том числе 2250 детей.

Как выяснилось, больше всего клещей оказалось в Пермском муниципальном районе и ЗАТО Звёздный (1849 укусов), а меньше всего в Чайковском (568).

Данные Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

При этом 6318 случаев укусов произошло на индивидуальных садовых участках, 3097 — при посещение леса и 2601 — на придомовых территориях частного сектора.

Из всех исследованных клещей 39% были заражены иксодовым боррелиозом (болезнь Лайма), а 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.

Лаборатории по исследованию клещей можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.

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