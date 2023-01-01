Максим Артамонов
В Нытве похоронят участника СВО Валентина Коскова
Он скоропостижно скончался, когда служил по контракту
Сегодня, 7 июля, в Нытве состоятся похороны участника российской спецоперации на территории Украины Валентина Коскова. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на местную администрацию.
«Валентин скоропостижно скончался во время прохождения службы по контракту», — говорится на официальной странице администрации Нытвенского городского округа ВКонтакте.
При каких обстоятельствах он погиб, чиновники не уточнили.
Церемония прощания начнётся в 10:00 в спортзале школы № 1.
В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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