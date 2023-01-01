В Пермском крае трагически погиб бывший директор театра драмы Поделиться Твитнуть

Сергей Смотрин / фото: театр драмы им. А. А. Савина

В четверг, 6 июля, трагически погиб бывший директор Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина Сергей Смотрин. Об этом сообщили его коллеги по театру, выразив соболезнования родным, близким и друзьям. Смотрин возглавлял учреждение культуры с 2010 по 2019 год.

«Он был человеком, вернувшим лысьвенскому театру его былую театральную гордость и славу. Сергей Леонидович на протяжении 9 лет вдохновлял каждого из нас на бурную творческую жизнь. Вместе с ним мы участвовали в фестивалях и лабораториях, проводили творческие форумы на родной сцене, прививали любовь к нашему городу и его культуре», — говорится в сообщении.

Дума Лысьвенского городского округа также выразила соболезнование родственникам Сергея Смотрина, который был депутатом представительного органа власти II созыва: «Сергей Леонидович запомнился коллегам прекрасным и отзывчивым человеком, грамотным и ответственным депутатом. Скорбим вместе с близкими!».

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